Formula 1, GP Qatar in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire il GP Qatar in streaming gratis.

Siamo giunti al penultimo appuntamento dell’anno e Verstappen ha già conquistato matematicamente il titolo di Campione del Mondo. In ballo c’è ancora il Mondiale costruttori, che vede la Ferrari in piena corsa e che sarà definito in queste ultime due gare dell’anno.

GP Qatar in streaming gratis – Il via alle ore 17.00

Il GP del Qatar non sarà disponibile gratuitamente in diretta in Italia, ma sarà trasmesso domenica 1 dicembre 2024, alle ore 17.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Ore 12: F1 Academy – Gara 2

Ore 13.15: F2 – Feature Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – Gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

La gara sarà poi trasmessa in replica su TV8 a partire dalle ore 21.30 di domenica 1 dicembre.

GP Qatar in streaming gratis? La gara su NOW

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP del Qatar in streaming, la gara sarà visibile anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP del Qatar in streaming su NOW è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

GP Qatar in streaming gratis? Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP Qatar in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.