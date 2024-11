Torino, non solo Red Bull: ora spunta una pista saudita per Cairo

Il Torino sta vivendo una situazione complicata tra il campo e le voci che circondano il club, a proposito di una possibile cessione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, a Riad (in Arabia Saudita) si rincorrono indiscrezioni su un potenziale interesse arabo per l’acquisto dei granata dal patron Urbano Cairo.

Non ci sono ancora trattative, ma secondo quanto filtra l’establishment saudita starebbe studiando il fascicolo, valutando la fattibilità dell’operazione. Cairo pubblicamente non ha mai messo in vendita il Torino, anche se davanti a una proposta da 200 milioni di euro sarebbe disposto ad approfondire la trattativa. Le richieste partirebbero addirittura da 250 milioni.

Da parte sua, l’attuale patron ormai conduce rare sortite a Torino. Prima della gara con il Como di un mese fa, non si faceva vedere allo stadio da maggio. Da Milano però intrattiene rapporti con investitori di tutto il mondo, Arabia Saudita inclusa.

Le ultime voci arrivano dopo quelle già smentite dallo stesso patron sulla trattativa con Red Bull, il colosso austriaco entrato come sponsor ma forse interessato a rilevare la maggioranza delle quote. Cairo non conferma mai proposte o interessi, è la logica del mercato a suggerirglielo. Eppure, si sta mettendo all’ascolto.