Coppa Davis, dove vedere Musetti Cerundolo tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Musetti Cerundolo tv streaming, primo incontro valido per i quarti di finale fra Italia e Argentina della Coppa Davis.

A guidare gli azzurri ci sarà, ovviamente, Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP e fresco vincitore delle Finals di Torino, a coronamaneto di una stagione pressoché perfetta. Insieme all’altoatesino, ecco forse la squadra che forse Filippo Volandri avrebbe sempre voluto schierare. Sì, perché quello dell’Italia si può definire un vero e proprio dream team che finalmente può scendere in campo a Malaga e provare a portarsi a casa la seconda Coppa Davis consecutiva. Detto di Sinner, in Spagna ci sono anche Matteo Berettini, Lorenzo Musetti e la coppia Bolelli-Vavassori, una delle più forti dell’intero circuito.

Ai quarti di finale gli azzurri si troveranno di fronte l’Argentina, dove l’esperienza a grandi tornei non manca di certo grazie alla presenza di Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Sebastian Baez e la coppa del doppio Molteni-Gonzalez. Chi vince, affronterà l’Australia, che a superato in rimonta gli Stati Uniti.

Dove vedere Musetti Cerundolo tv streaming? Il regolamento del torneo

Alla Final Eight partecipano le otto nazioni che hanno superato la fase a gironi svolta la seconda settimana di settembre. La fase finale si gioca con un tabellone a eliminazione diretta. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio.

Dove vedere Musetti Cerundolo tv streaming? Come seguire l’evento

Si parte dalle ore 17.00 di giovedì 21 novembre e come tutte le sfide di Coppa Davis anche questa sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le partite da Malaga sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. Al loro fianco, in telecronaca, Stefano Pescosolido e Laura Golarsa. Tutte le sfide saranno precedute da ricchi studi pre partita, mezz’ora prima dell’inizio del primo singolare, e seguite dagli studi di commento e analisi. In conduzione da Malaga Eleonora Cottarelli, insieme ad Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

Sky Sport Tennis sarà il “campo centrale” per tutte le partite e gli studi pre e post, mentre gli incontri saranno in diretta anche su Sky Sport Uno. Al termine delle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, inoltre, tre appuntamenti speciale con The Insider, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi.

Non solo pay. La Coppa Davis sarà visibile anche in diretta in chiaro per quanto riguarda le partite dell’Italia. Le sfide degli Azzurri saranno trasmesse su Rai 2 HD e RaiSport HD, consentendo a tutti di seguire l’evento senza costi aggiuntivi. Per quanto riguarda invece lo streaming, ci si potrà affidare a RaiPlay, la piattaforma della tv di Stato che ne trasmette i contenuti online.