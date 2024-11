Qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026: ufficiali data e orario del sorteggio

Con le qualificazioni per il Mondiale 2026 già in corso in cinque delle sei confederazioni, presto toccherà anche alle Nazionali appartenenti alla UEFA unirsi alla corsa per un posto nel più grande evento calcistico di sempre, che raccoglierà 48 rappresentanti di Paesi da ogni parte del mondo, allargando la rosa dei partecipanti rispetto alle 32 selezioni delle ultime edizioni.

Data sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – Sorteggio il 13 dicembre

Le associazioni affiliate alla FIFA che appartengono alla UEFA (tra cui l’Italia, che sarà testa di serie grazie al secondo posto nel suo girone di Nations League) scopriranno il loro percorso verso questo torneo durante il Sorteggio Preliminare UEFA per il Mondiale 2026, che si terrà presso la sede della FIFA a Zurigo, in Svizzera, venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 12.00.

L’espansione dell’evento principale della FIFA in vista dell’edizione 2026 ha portato il numero di posti per le squadre nazionali UEFA da 13 a 16. Sarà l’edizione più inclusiva del torneo, con un totale di 48 squadre partecipanti per la prima volta. I tifosi di tutto il mondo potranno seguire il sorteggio in diretta tramite FIFA.com, la piattaforma streaming FIFA+ e altri broadcaster ufficiali. L’elenco completo dei media partner che trasmetteranno il sorteggio sarà pubblicato su FIFA.com.

Data sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – Sfide al via a marzo 2025

La fase a gironi delle qualificazioni UEFA inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025. Le squadre saranno organizzate in gironi, con 12 gruppi composti da quattro o cinque squadre, e le vincitrici dei gironi otterranno un posto nel Mondiale in USA, Canada e Messico. La presenza nel girone da quattro o cinque squadre di una Nazionale è legata alle selezioni che si qualificheranno per le semifinali di Nations League, che si scopriranno a marzo 2025 dopo i quarti.

I restanti quattro posti saranno poi assegnati a marzo 2026 attraverso un playoff UEFA a 16 squadre, che coinvolgerà le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non si siano già qualificate direttamente come vincitrici dei gironi o non siano già entrate nei playoff come seconde classificate. Le vincitrici dei quattro percorsi che saranno creati (semifinali e finale) si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026.