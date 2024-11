Coppa Davis, la sfida Olanda-Spagna in streaming gratis: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Olanda Spagna Coppa Davis in streaming gratis.

Al “Martin Carpena” di Malaga si alza il sipario sulla Final Eight della competizione, in programma da martedì 19 a domenica 24 novembre. Tra le protagoniste anche l’Italia di Filippo Volandri, che affronterà giovedì l’Argentina nei quarti, e sogna il bis dopo lo storico trionfo dello scorso anno: la certezza del gruppo azzurro è Jannik Sinner, reduce dal successo nelle Atp Finals. In squadra anche Musetti, Berrettini e il doppio Bolelli/Vavassori. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera Rafa Nadal, nei suoi ultimi match prima del ritiro.

Di seguito, tutte le squadre che prenderanno parte alla competizione:

Italia (Prima classificata gruppo Bologna)

Olanda (Seconda classificata gruppo Bologna)

Spagna (Prima classificata gruppo Valencia)

Australia (Seconda classificata gruppo Valencia)

Stati Uniti (Prima classificata gruppo Zhuhai)

Germania (Seconda classificata gruppo Zhuhai)

Canada (Prima classificata gruppo Manchester)

Argentina (Seconda classificata gruppo Manchester)

Olanda Spagna Coppa Davis in streaming gratis – Il regolamento del torneo

Alla Final 8 partecipano le otto nazioni che hanno superato la fase a gironi svolta la seconda settimana di settembre. La fase finale si gioca con un tabellone a eliminazione diretta. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio.

