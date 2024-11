Mondiali 2026, le cinque fasce in vista del sorteggio per le qualificazioni

La Nations League ha stabilito le sue otto nazionali qualificate nella fase a eliminazione diretta che prenderà il via a marzo, e proprio per questo anche il percorso che le 54 nazionali UEFA dovranno affrontare per strappare un pass per i Mondiali 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada inizia a prendere forma.

Infatti, proprio le prime due dei quattro gironi della prima fase di Nations League hanno come primo benefit quello di essere inserite nella prima fascia in occasione del sorteggio che deciderà i raggruppamenti per le qualificazioni UEFA alla prossima Coppa del Mondo.

Fasce sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – Le 12 teste di serie

Il nuovo regolamento ha portato a comporre la prima urna in vista delle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026 con un doppio criterio: le otto qualificate alla fase a eliminazione diretta della Lega A di Nations League, più le migliori quattro del ranking FIFA che non sono arrivate nelle prime due del proprio raggruppamento nella competizione continentale. In virtù di questo, ecco come sarà composta la prima fascia in vista del sorteggio del 13 dicembre:

Portogallo

Croazia

Francia

Italia

Germania

Olanda

Spagna

Danimarca

Inghilterra

Belgio

Svizzera

Austria

Fasce sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La seconda urna

Se la prima fascia è già confermata, la seconda e la terza potrebbero subire cambiamenti dell’ultimo minuto per via del sesto turno di Nations League. Infatti, a giocarsi un posto nella seconda fascia sono ancora Scozia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Una andrà nella seconda urna e le altre due nella terza. Questo il quadro delle 12 nazionali in seconda fascia:

Ucraina

Turchia

Svezia

Galles

Polonia

Ungheria

Serbia

Grecia

Romania

Slovenia

Norvegia

Scozia (non ancora certa della fascia)

Fasce sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La terza urna

Lo stesso discorso affrontato per la seconda fascia vale, ovviamente, per la terza che in questo momento è così composta:

Repubblica Ceca (non ancora certa della fascia)

Slovacchia (non ancora certa della fascia)

Irlanda

Albania

Finlandia

Georgia

Macedonia del Nord

Islanda

Irlanda del Nord

Bosnia

Montenegro

Israele

Fasce sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La quarta urna

Ed ecco alla quarta urna:

Bulgaria

Lussemburgo

Bielorussia

Armenia

Kosovo

Kazakistan

Azerbaigian

Estonia

Cipro

Lettonia

Far oer

Lituania

Fasce sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 – La quinta urna

Ed ecco alla quinta e ultima fascia del sorteggio del 13 dicembre per le qualificazioni UEFA in vista dei Mondiali 2026:

Moldavia

Malta

Andorra

Gibilterra

Liechtenstein

San Marino

È bene ricordare come ci saranno un totale di 12 raggruppamenti, ma dalle composizioni diverse. Infatti, ci saranno sei gruppi da cinque e sei da quattro: in quest’ultimi ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che si qualificheranno per le Final Four di Nations League.