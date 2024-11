Dove vedere Madagascar Tunisia tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Madagascar Tunisia tv streaming, quinta giornata della fase a gironi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025.

Come sempre sono 48 le nazionali, divise in 12 gironi, che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in Marocco da dicembre 2025 e metterà di fronte le 24 nazionali che si piazzeranno prime e seconde nei rispettivi raggruppamenti.

Dove vedere Madagascar Tunisia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Madagascar-Tunisia, match valido per la quinta giornata del girone per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025, si terrà al Johannesburg Stadium, giovedì 14 ottobre 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00 italiane.

Le qualificazioni per la Coppa d'Africa 2025 non saranno visibile in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio africano, le migliori partite valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025 saranno visibili su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e app dell'emittente di Michele Criscitiello.