ATP Finals, dove vedere Sinner Medvedev tv streaming: guarda il match in diretta

Dove vedere Sinner Medvedev tv streaming? Questa sera, alle ore 20.30, Jannik Sinner apparirà sul campo colorato d’azzurro delle Atp Finals, in programma a Torino. Un evento che ha catalizzato l’entusiasmo del pubblico, e da venerdì la biglietteria del torneo ha annunciato il tutto esaurito, non ci sono più tagliandi disponibili dei 183.000 che erano stati messi a disposizione, con la capienza aumentata a 14.000 (rispetto ai 12.500 delle prime tre edizioni) dopo i lavori di riassetto delle tribune della Inalpi Arena.

E in Italia, sotto la spinta prima degli Australian Open, poi del numero 1 in classifica e infine degli Us Open, sono stati venduti 30.000 biglietti in più rispetto al 2023. Sul mercato secondario, quello delle rivendite online, un ingresso per i giorni delle partite del gruppo è arrivato a costare anche 600 euro, mentre per la finale di domenica prossima si sono toccati i 1.500 euro.

Dopo aver superato l’australiano De Minaur e lo statunitense Fritz, ora sulla strada di Sinner si presentail russo Daniil Medvedev, numero 4 della classifica mondiale. Uno dei duelli che ha caratterizzato fin qui la carriera dell’altoatesino e che lo ha consacrato, visto che quando è riuscito a battere Medvedev è riuscito anche a lanciarsi sulla scena mondiale fino a conquistare i primi titoli Slam e la posizione numero uno del ranking ATP.

Jannik ha saltato Bercy per via di un virus, ma i test svolti al J Medical hanno confermato l’ottimo stato di salute del n. 1 al mondo che quest’anno ha vinto sette titoli.

Dove vedere Sinner Medvedev tv streaming? Come seguire il match in diretta

La terza partita di Sinner alle ATP Finals si potrà vedere su Rai 2 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti: il match sarà disponibile in diretta in chiaro al canale numero 2 del digitale terrestre. L’incontro sarà trasmesso anche su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

Per lo streaming, la diretta sarà gratuita su Rai Play (la piattaforma che manda in onda i contenuti della tv di Stato) e poi per gli abbonati Sky su Sky GO. Diretta anche sulla piattaforma streaming NOW, che comprende tutti i contenuti di Sky.