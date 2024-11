Serie A, la classifica spettatori 2024/25: Inter davanti al Milan, Juve al top per riempimento

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2024/25 entra nel vivo e, considerando che dopo la decima giornata tutte le squadre hanno disputato ben più di una gara nel proprio impianto casalingo, è possibile delineare con sempre maggiore precisione e affidabilità la classifica degli spettatori tra i club della massima serie.

Un dato che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.

Fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta: 31.293 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,7%. Era dalla stagione 1992/93 che non si vedevano numeri di questa portata negli impianti dei club del massimo campionato italiano (in quell’occasione la media aveva toccato quota 32.636).

Serie A spettatori 2024 2025 – Inter-Milan in vetta

Guardando alla classifica stilata da Calcio e Finanza, attualmente il primato per la media spettatori se lo aggiudica l’Inter, che dopo le prime gare casalinghe ha una media che supera i 72mila spettatori a gara. Anche quest’anno i nerazzurri sono tallonati dal Milan, che sta viaggiando a una media, in crescita, di 71.688 spettatori, staccato dunque di meno di due migliaia di tifosi dai rivali cittadini. Il podio si chiude con la Roma, che nelle sue gare casalinghe ha avuto oltre 63mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che hanno, rispettivamente, 49mila e 42mila spettatori medi.

Da segnalare due casi particolari. Il primo è quello del Genoa, che ha giocato sette partite in casa. Tuttavia, la sfida casalinga di campionato con la Juventus è stata disputata a porte chiuse a seguito degli scontri tra i tifosi del Grifone e della Sampdoria in occasione del Derby della Lanterna di Coppa Italia. Per questo motivo, le partite indicate nella classifica sono solamente sei e il match con i bianconeri non è stato considerato nella media spettatori e riempimento, dal momento in cui i tifosi erano impossibilitati ad accedere all’impianto.

Il secondo è quello del Bologna, che ha disputato una partita casalinga in meno a causa del rinvio del match contro il Milan. Questo dato sarà recuperato al momento della disputa dell’incontro, ma è importante da segnalare poiché influisce sul totale dei tifosi che hanno frequentato il Dall’Ara fino a questo momento.

Serie A spettatori 2024 2025- Il riempimento sorride a Como e Juve

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.

Da questo punto di vista, attualmente in vetta c’è la Juventus, con una percentuale pari a oltre il 98%. Il lavoro di Thiago Motta ha riportato entusiasmo nell’ambiente e il pubblico sta riempiendo lo Stadium con costanza. Tra le altre, completano il podio il Como con una media del 97,81% e l’Atalanta, a quota 97,25%. Seguono ancora l’Inter con il 95,5% e il Milan con il 94,7%.