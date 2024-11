Premier League, sospeso arbitro dopo insulti verso Liverpool e Klopp

La Premier League, dopo gli approfondimenti del Professional Game Match Officials, ha deciso per la sospensione dell’arbitro David Coote, che quindi non arbitrerà più partite di nessun campionato inglese fino a data da destinarsi.

Questa decisione è arrivata dopo la pubblicazione di un video, girato in epoca Covid, che è apparso online sui social network, in primis sulla piattaforma X. In questo filmato, che è in corso di verifica per eliminare ogni possibilità che derivi da un lavoro fatto con l’intelligenza artificiale, si vede Coote insultare sia il Liverpool che il suo tecnico di allora, Jurgen Klopp. «David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’indagine completa. PGMOL non farà ulteriori commenti fino a quando il processo non sarà completato», si legge nel dispositivo.

Nel video si sente un uomo chiedere al fischietto inglese: «Che ne pensi della partita del Liverpool di prima?». La risposta di Coote è stata: «Il Liverpool è stato una merda. Klopp? Un coglione. Oltre a essersela presa con me quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown, mi ha accusato di mentire e poi se l’è presa pesantemente con me. Non ho nessun interesse a parlare con qualcuno così fottutamente arrogante. Quindi faccio del mio meglio per evitare di parlargli. James Milner è ok».