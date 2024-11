Pogba-Juventus, accordo a un passo per la rescissione: l'impatto a bilancio sui conti del club

Paul Pogba e la Juventus sono sempre più vicini a dirsi addio definitivamente.

Proprio in queste ore, come riporta SkySportsUK, le parti sono a un passo dal raggiungere un accordo per la rescissione consensuale del contratto che lega il centrocampista francese al club bianconero fino al 2026 con un compenso netto di 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus.

La squalifica per doping è stata ridotta negli scorsi mesi dal Tas di Losanna che ha concesso a Pogba di tornare ufficialmente in campo a partire da marzo 2025. Da quel momento, la Juventus avrebbe dovuto riconoscere il compenso stabilito dall’accordo, mentre in precedenza il calciatore percepiva il salario minimo di circa 2.000 euro.

Infine, l’impatto a bilancio di Pogba per i conti della Juventus, che ha da poco chiuso ufficialmente la stagione 2023/24 con un rosso di 199 milioni di euro, si sarebbero tradotto in 10,48 milioni lordi sul bilancio del club, grazie al contributo del Decreto Crescita. Inoltre, come comunicato nell’estate 2022 a impattare sono anche i costi accessori dell’operazione che ha riportato Pogba a Torino, come citato dal comunicato ufficiale di allora della Juve, che portano la cifra a bilancio a 11,1 milioni.