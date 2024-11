Ultime Finals con i giudici di linea: l'ATP ha scelto la tecnologia dal 2025

Andrea Gaudenzi , presidente dell’ATP, ha commentato così l’adozione definitiva dell’ELC Live: « È un momento storico per il nostro sport, e ci siamo arrivati dopo attente riflessioni. La tradizione è una parte essenziale del tennis, e i giudici di linea hanno giocato un ruolo cruciale per anni. Tuttavia, dobbiamo accogliere l’innovazione per garantire la forma di arbitraggio più accurata possibile , e siamo felici di poter fornire questo strumento su tutto il nostro tour a partire dal 2025».

Giudici di linea ATP Finals – Dall’esperimento di Milano all’adozione totale

L’uso dell’ELC Live era stato testato per la prima volta alle Next Gen ATP Finals di Milano nel 2017, inaugurando un’era in cui la tecnologia avrebbe progressivamente sostituito i giudici di linea. La necessità di limitare le presenze sui campi durante la pandemia ha accelerato l’adozione della tecnologia, portando molti tornei a implementare il sistema per motivi di sicurezza e precisione.

Con questo cambiamento, l’ATP intende rendere uniforme l’arbitraggio, indipendentemente dalla competizione e dal livello: dalle qualificazioni dei tornei minori alle finali dei Grandi Slam. Secondo il comunicato, questa scelta è sostenuta anche dalle preferenze dei tifosi, che hanno indicato la precisione e la coerenza come qualità fondamentali nel giudizio delle linee.

Il passaggio all’arbitraggio tecnologico segna un altro passo avanti nel miglioramento del gioco, simile a quello introdotto con l’Hawk-Eye, il sistema di chiamata elettronica adottato già agli US Open del 2006. Questa innovazione era stata introdotta per evitare polemiche e ingiustizie, come quelle che segnarono una partita di Serena Williams a Flushing Meadows nel 2004, in cui alcune chiamate errate avevano compromesso il risultato.

Ad oggi, tornei come gli US Open e molti eventi nordamericani hanno già abbracciato la tecnologia, con l’automazione totale delle chiamate di linea, annunciate da una voce sintetizzata che decreta in modo immediato l’esito delle palline “dentro o fuori”.

Giudici di linea ATP Finals – I vantaggi per le performance

Oltre alla precisione, il sistema ELC Live offrirà un enorme potenziale anche sul piano delle statistiche. Grazie al tracciamento continuo della pallina, verranno raccolti dati estremamente dettagliati sulle performance dei giocatori, permettendo un’analisi più approfondita e dettagliata che mai.