Dove vedere le ATP Finals in chiaro: le sfide trasmesse dalla Rai

Dove vedere le ATP Finals in chiaro: le sfide trasmesse dalla RaiDove vedere ATP Finals in chiaro? La Rai e l’ATP hanno prolungato all’inizio di quest’anno e fino al 2025 l’accordo per la trasmissione delle Nitto ATP Finals, in programma questo novembre a Torino.

La Rai, uno degli Official Media partner dell’evento, avrà in esclusiva i diritti free-to-air per l’Italia, e trasmetterà in diretta una partita al giorno, a sua scelta, su Rai 1 o Rai 2 e in simulcast sulle proprie piattaforme OTT. Inoltre, Radio Rai avrà la facoltà di trasmettere in via non esclusiva tutte le partite dei tornei.

Dove vedere ATP Finals in chiaro? I due gruppi

L’attesa ora è quasi finita. La campagna torinese di Jannik Sinner comincerà domenica 10 novembre, più o meno all’ora di cena. Il numero uno del mondo, sorteggiato nel Gruppo Nastase con Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, esordirà proprio contro l’australiano, alla sua prima partecipazione, nell’ultimo match della prima giornata delle ATP Finals, in programma alle 20.30.

Ad aprire il gruppo sarà invece la sfida tra Medvedev e lo statunitense Fritz. Lunedì 11, invece, toccherà al Gruppo Newcombe, in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il norvegese Casper Ruud, alle 14, e in serata, alle 20.30 con il tedesco Alexander Zverev opposto all’altro russo in tabellone, russo Andrey Rublev.

Lunedì sarà anche la giornata di esordio della coppia azzurra Bolelli/Vavassori, sorteggiati nel Gruppo Bob Bryan, opposti ai loro primi avversari, il doppio indiano-australiano Bopanna/Ebden, match in programma alle 18.00.

Dove vedere ATP Finals in chiaro? La programmazione della Rai

La Rai, che ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l’Italia delle ATP Finals, trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, mentre in studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.