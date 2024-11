Elezioni USA 2024: i risultati di Donald Trump e Kamala Harris in diretta

Risultati elezioni USA 2024? Il numero magico, come sempre, è 270. È la soglia da raggiungere (o superare) per ottenere la maggioranza dei 538 Grandi Elettori che compongono il Collegio Elettorale, l’obiettivo di Kamala Harris e Donald Trump. Un processo ideato dai Padri Fondatori come compromesso tra l’elezione del presidente con un voto del Congresso e il voto popolare. La conquista della Casa Bianca passa inesorabilmente da qui.

Ogni Stato degli USA, in proporzione rispetto alla popolazione, ha un suo peso nell’Electoral College e con una mappa elettorale in gran parte congelata tra inespugnabili “red States” repubblicani e altrettanto inespugnabili “blue States” democratici, a decidere l’elezione sono gli Stati cosiddetti indecisi, che per composizione demografica e sociale e contesto politico possono spostarsi da un candidato all’altro.

Risultati elezioni USA 2024? Gli Stati indecisi

In questo ciclo elettorale, gli “Stati-chiave” sono sette: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. È qui che le campagne di Donald Trump e Kamala Harris hanno concentrato gran parte delle loro risorse. Secondo i dati disponibili al 16 ottobre, i più aggiornati prima del voto, per gli annunci elettorali e le attività di contatto con gli elettori, erano già stati spesi 525 milioni di dollari. Ed è qui che i due candidati hanno fatto tappa decine di volte, anche in queste ultime ore.

Da tenere d’occhio l’orario di chiusura dei seggi, che in questi sette Stati varieranno tra le 19 e le 22 (tra l’1 e le 4 di domani mattina in Italia). Le prime indicazioni potrebbero arrivare dalla Georgia, dove la chiusura avverrà poco dopo le 19, e la North Carolina, dopo le 19.30. Nella Pennsylvania orientale e in gran parte del Michigan le operazioni di voto si concluderanno alle 20, mentre dalle 21 chiuderanno i seggi in Wisconsin, Arizona e parte del Michigan settentrionale. Urne chiuse alle 22 in Nevada.

Risultati elezioni USA 2024? Affluenza e sondaggi

Secondo gli ultimi dati, oltre 76 milioni di americani hanno già votato con le modalità di “early voting”, di persona o per posta. È l’equivalente del 49% dei voti totali espressi nell’elezione 2020. In cinque dei sette Stati-chiave il conteggio di questi voti è già iniziato. Solamente in Pennsylvania e Wisconsin si procederà allo spoglio a partire da oggi. Nel complesso, ci si attende un’affluenza complessiva lievemente inferiore a quella del 2020, che fu del 66%, la più alta dal 1900.

Sul fronte dei sondaggi, impossibile ricavare un quadro definitivo. L’ultima rilevazione a livello nazionale effettuata da Nbc News fotografa entrambi i due candidati al 49%, con un margine di errore del 3,1%. Altri sondaggi realizzati da Cbs News e New York Times-Siena College assegnano entrambi al momento a Harris un vantaggio di 226 a 219 nel Collegio Elettorale. Le previsioni di Decision Desk HQ/The Hill attribuiscono a Trump il 54% di possibilità di vincere la Casa Bianca.

I due candidati assisteranno alla Notte Elettorale nei rispettivi quartieri generali, allestiti per l’occasione. L'”Election night watch party” di Donald Trump si svolgerà al Convention Center di Palm Beach, in Florida, non lontano dal suo resort di Mar-a-Lago. Kamala Harris ha scelto invece la Howard University, la storica università black di Washington, dove si laureò nel 1986, a poco più di due chilometri dalla Casa Bianca, dove spera di rientrare mercoledì mattina da presidente-eletto.

Risultati elezioni USA 2024? Il testa a testa tra Harris e Trump

Di seguito, i risultati e il numero di Grandi Elettori per ognuno dei 50 Stati: