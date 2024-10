Balotelli torna in Serie A: accordo con il Genoa, ecco lo stipendio

Fumata bianca: Mario Balotelli ha trovato finalmente l’accordo che lo legherà al Genoa fino al prossimo 30 giugno, dopo un corteggiamento durato una ventina di giorni. L’attaccante si prepara così a fare ritorno in Serie A dopo oltre quattro anni, grazie anche alla spinta del tecnico Alberto Gilardino: «Il suo può essere un profilo adatto, è un giocatore svincolato che io conosco. Per Mario, comunque, parla la sua storia», aveva detto.

L’allenatore ha dato da tempo il suo consenso a puntare su Supermario, che ha giocato l’ultima gara ufficiale il 12 maggio scorso nella Super Lig turca con la maglia dell’Adana Demirspor. Stasera Balotelli dovrebbe arrivare già a Genova, dove domani mattina sono state previste le visite mediche, prima della firma sul contratto.

Balotelli stipendio Genoa – Debutto già con la Fiorentina?

Il giocatore si aggregherà subito alla squadra di Gilardino, che non farà giorno di riposo dopo la trasferta dell’Olimpico, iniziando subito a preparare la gara di giovedì a Marassi contro la Fiorentina. Anche se Balotelli avrà probabilmente bisogno di un lavoro personalizzato per ritrovare la migliore condizione. Ma è possibile che contro i viola Gilardino lo faccia già debuttare 172 giorni dopo la sua ultima gara ufficiale.

Il Genoa aveva valutato anche altri profili, come Ounas, Ben Yedder e Choupo Mouting, ma alla fine ha prevalso l’idea iniziale di puntare su Balotelli per ridare sostanza e qualità a un attacco rimasto con il solo Pinamonti e che ha perso nelle ultime settimane i suoi uomini migliori (Messias, Vitinha ed Ekuban). L’AD del Grifone Blazquez ha avuto il via libera all’operazione dagli Stati Uniti.

Balotelli stipendio Genoa – Le cifre dell’accordo

Ma quanto guadagnerà Balotelli a Genova? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, l’attaccante ha firmato per un compenso pari a circa 250mila euro netti più bonus fino al 30 giugno 2025 (oltre 450mila euro lordi). Allo studio, però, c’è anche una clausola con possibilità di svincolarsi prima qualora le cose non andassero come previsto.