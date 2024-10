Dove vedere Nadal Alcaraz tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Nadal Alcaraz tv streaming, seconda semifinale del torneo esibizione Six Kings Slam.

Dal 16 al 19 ottobre, Riyadh diventerà il palcoscenico del “Six Kings Slam”, dove i migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine.

Dove vedere Nadal Alcaraz tv streaming – I partecipanti del torneo esibizione

Leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale, insieme a Carlos Alcaraz, mentre sono stati eliminati Daniil Medvedev e Holger Rune. Il torneo è iniziato il 16 ottobre dalle 18:30 con due scontri epici: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz, che hanno determinato gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18:30.

Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 18:30 si partirà con la finale per il 3°/4° posto, ma l’evento clou arriverà subito dopo, con il match che decreterà chi, tra i sei giganti del tennis mondiale, sarà incoronato re del “Six Kings Slam”.

Dove vedere Nadal Alcaraz tv streaming – Come seguire il match

La seconda semifinale del Six Kings Slam tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz si disputerà giovedì 17 ottobre alle ore 20.00 italiane. Per chi vuole seguire il match in diretta avrà a disposizione una serie di opportunità. In primis potrà farlo in chiaro sul canale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre) e su Cielo (canale 26). Poi l’incontro sarà trasmesso anche dalla piattaforma streaming, in modalità gratuita, DAZN (clicca qui per abbonarti), e, per gli abbonati, anche su Sky, e il proprio servizio SkyGo, e sulla piattaforma NOW (clicca qui per abbonarti a NOW)