Italia, settimana chiave in Nations League: i risultati per accedere alla fase finale

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare altre due partite di Nations League in questa sosta per le nazionali dopo aver centrato due vittorie contro Francia e Israele nella pausa del mese di settembre.

Ora gli Azzurri dovranno fronteggiare il Belgio e proprio la nazionale israeliana. Con quest’ultima partita inizierà così il girone di ritorno della prima fase a raggruppamenti con l’Italia che potrebbe chiudere il discorso qualificazione proprio in questa finestra di ottobre.

Infatti, secondo il nuovo regolamento della Nations League, ad accedere alla fase a eliminazione diretta non saranno solamente le prime qualificate di ogni girone, ma da quest’anno anche le seconde di ogni raggruppamento della Lega A potranno giocarsi le proprie possibilità di vincere la competizione UEFA.

Italia si qualifica se Nations League – La situazione del girone degli Azzurri

Concentrandoci sull’Italia, il destino in Nations League è nelle mani degli Azzurri e proprio queste due gare interne possono consegnare la qualificazione alla seconda fase con ben due partite di anticipo sulla tabella di marcia (le sfide contro Belgio e Francia sarebbero “inutili” ai fini della qualificazione). Infatti, Donnarumma e compagni al momento si trovano in testa al gruppo 2 della Lega A, per una classifica che dopo due partite recita:

Italia 6 Francia 3 Belgio 3 Israele 0

Italia si qualifica se Nations League – Le combinazioni utili in vista degli impegni con Belgio e Israele

Partiamo dal presupposto che l’Italia può qualificarsi già questa settimana solamente con due successi contro Belgio e Israele. In qualsiasi altro caso, il verdetto sarà rimandato alla prossima pausa Nazionali. Ma anche in caso di doppio successo, l’Italia potrebbe non avere in pugno la qualificazione matematica: molto dipenderà anche dal risultato delle altre Nazionali. Quindi, quali sono i risultati che manderebbero avanti gli Azzurri?

Qualora la Francia vincesse la sua sfida contro Israele, a quel punto basterebbe che il Belgio non vada oltre al pareggio contro i francesi nel prossimo turno per consentire all’Italia di qualificarsi alla fase finale, con la certezza del primo posto che poi sarebbe da giocarsi eventualmente all’ultima giornata contro i galletti, a meno che si arrivi all’appuntamento di San Siro con quattro o più punti di vantaggio.

Se invece la Francia non dovesse sconfiggere Israele, a quel punto la doppia vittoria in questi due turni sarebbe sufficiente all’Italia per non doversi preoccupare del risultato di Belgio-Francia (resterebbe invece aperto il tema primo o secondo posto). Insomma, al termine delle due giornate di Nations League che si giocheranno in questa pausa di ottobre, la Nazionale sarà qualificata alla fase a eliminazione diretta se: