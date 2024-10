AlixPartners: l'evoluzione del tifo nello sport. Chi non cambia perde pubblico

Il settore dello sport ha visto una profonda trasformazione nella sua fan base, guidata principalmente dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori, in parte influenzati dal Covid 19. In passato, il legame tra tifosi e squadre dipendeva esclusivamente da una presenza fisica negli stadi e da una fruizione di eventi tramite mezzi di comunicazione tradizionali. Tuttavia, con l’avvento dei social media, delle piattaforme di streaming e delle nuove tecnologie immersive, l’interazione tra fan e sport è cambiata radicalmente.

Il risultato emerge da uno studio realizzato in esclusiva per Calcio e Finanza da AlixPartners, società globale di consulenza manageriale che supporta le aziende nelle sfide più complesse: dal miglioramento delle performance economiche e finanziarie fino a programmi olistici di trasformazione e ristrutturazione.

Secondo l’analisi, oltre il 95% dei fan appartenenti alla GenZ, i nati tra il 1997 e il 2012, utilizza i social media per interagire con i contenuti sportivi, mentre più del 60% dei giovani sotto i 24 anni preferisce dedicarsi ai videogiochi piuttosto che guardare video. Inoltre, per la maggioranza dei fan della GenZ è più probabile giocare ai videogiochi mentre guardano lo sport rispetto ai fan delle generazioni precedenti.

«La generazione Z utilizza i social media e le piattaforme di streaming come Youtube, Twitch, ed Instagram, per visualizzare i contenuti sportivi, tra cui dirette, interviste e highlights delle partite. Il crescente interesse dei fan per il mondo dei videogiochi, anche in concomitanza di un evento sportivo, e la sempre più limitata attenzione delle nuove generazioni, rappresenta una nuova sfida per leghe, società sportive e per i media tradizionali», spiega Edoardo Persenda, Senior Vice President della Practice TMT di AlixPartners. «I fan di oggi si aspettano esperienze sempre più personalizzate e interattive, simili a quelle offerte dai social media o dai videogiochi, e sono alla ricerca di esperienze di gioco più realistiche, coinvolgenti e sorprendenti».

Come cambia il tifo nello sport – Sfide e rischi

Questa evoluzione della fan base porta con sé una serie di rischi per quelle società che non sapranno adattarsi alle nuove esigenze e dinamiche del mercato.

«Uno dei pericoli più evidenti è la perdita di fan a favore di altri sport o altri intrattenimenti, che a sua volta comporterebbe rischi economici significativi, tra cui la riduzione delle entrate da biglietteria, merchandising e sponsorizzazioni, oltre a ricavi da diritti televisivi meno vantaggiosi. L’impatto si riflette anche sulla capacità di attrarre nuovi investitori e talenti, indebolendo il potere contrattuale con partner e fornitori», evidenzia Roberto Jona, Consultant di AlixPartners.

Una fan base ridotta non solo si traduce in perdita dei ricavi provenienti dal canale fisico (ticketing e merchandising) ma, più importante, comporta una significativa diminuzione del traffico e delle interazioni digitali, impattando sul valore del brand per gli sponsor, che cercano visibilità e interazioni per ripagare gli ingenti investimenti.

Un’altra sfida per gli stakeholders “tradizionali” del settore – come leghe, club, media tradizionali, e agenzie di scommesse – è rappresentata dal proliferarsi di nuove tecnologie, piattaforme e canali di comunicazione. Lo svilupparsi di nuovi “attori” nel settore sta portando a un’intermediazione rispetto alla propria fan base, rischiando di compromettere la relazione diretta con i propri fan e clienti, fondamentale per monetizzare nel migliore dei modi i dati e le informazioni provenienti dagli stessi.

Come cambia il tifo nello sport – Opportunità e roadmap trasformazione

Secondo AlixPartners l’evoluzione delle caratteristiche dei fan rappresenta invece un’opportunità per le società che sapranno comprendere e cavalcare il cambiamento. «Per evitare la contrazione e l’intermediazione della propria fan base, e per cercare di massimizzare la creazione di valore attraverso la monetizzazione dei dati, le società operanti nel settore dovranno proteggere e sviluppare il rapporto diretto con i fan, necessario per comprenderne e profilarne le caratteristiche. Dovranno sviluppare una nuova strategia multicanale, fisica, digitale, e multimediale, attraverso la creazione di nuovi contenuti abilitati dalle nuove tecnologie emergenti. Per il successo della strategia sarà importante in primis catturare le sfaccettature e i desideri dei fan, e successivamente la coerenza e la complementarità dei canali», evidenzia Persenda.

In quest’ottica, alcune società, squadre e organizzazioni sportive stanno investendo sempre di più in contenuti digitali proprietari per instaurare un rapporto diretto con i propri fan e ottenere dati di prima mano, essenziali per la profilazione e la personalizzazione dell’offerta necessaria per massimizzare i ricavi. Dai programmi di coinvolgimento interattivo sui social media e sulle piattaforme di streaming, agli eventi esclusivi per i tifosi, le organizzazioni stanno ridefinendo il modo in cui interagiscono con il loro pubblico.

Leghe sportive e club di tutto il mondo stanno evolvendo le proprie strategie per adattarsi ai nuovi comportamenti e alle aspettative dei fan, sfruttando la diffusione di tecnologie immersive, come la realtà virtuale, di asset digitali, come gli NFT, e di nuove piattaforme di interazione, che stanno rivoluzionando il modo in cui i tifosi interagiscono con lo sport e con le proprie squadre.

Molte delle nuove iniziative intraprese dalle società per rafforzare il legame con i tifosi sfruttano il canale fisico, arricchito da esperienze digitali e multimediali, come per esempio il “Total Xperience” del Barcellona, tour fisico che include diverse esperienze multimediali, tra cui l’accesso alla sala immersiva “Spotify Camp Nou Live” e alla “Barça Virtual Dream”, dove è possibile immergersi nell’universo virtuale del Barça, provando la reale sensazione di essere uno dei giocatori.

Oltre all’intrattenimento allo stadio, alcune società sportive stanno cercando di espandere il proprio pubblico attraverso esperienze immersive fuori dagli impianti sportivi, raggiungendo così un numero maggiore di fan. Un esempio è la NBA House, un’esperienza pop-up di quattro giorni che si svolge in città come New York, Parigi e Pechino. Questo evento offre giochi interattivi, spazi per il gaming, incontri con leggende NBA e contest con premi ufficiali, attirando migliaia di appassionati. Queste iniziative, progettate per i centri urbani, permettono ai club di coinvolgere le persone anche lontano dagli stadi, offrendo esperienze uniche e accessibili a un pubblico molto più ampio.

Anche i contenuti sui social media creati dagli atleti sono una delle principali leve di coinvolgimento per il pubblico più giovane. Questa generazione segue gli atleti non solo per le loro performance, ma anche per le loro personalità, i valori e le attività al di fuori del campo. Le leghe sportive stanno riconoscendo questo potenziale, come dimostrato dall’NFL che ha assunto oltre 1.000 influencer per promuovere la lega, e la MLB che collabora con star come “Ambassadors” sui social. Contenuti dietro le quinte, momenti di vita quotidiana e trasmissioni esclusive, come quelle prodotte da alcune squadre di calcio o come le serie Netflix “Formula 1: Drive to survive” o quella sulla Juventus prodotta da Amazon, sono diventati strumenti fondamentali per fidelizzare e trasformare gli spettatori occasionali in fan devoti.

Un’ulteriore opportunità è l’espansione verso mercati paralleli come quello degli e-sports e del gaming. Questo settore in forte crescita offre nuove strade per il coinvolgimento dei fan e per la diversificazione delle fonti di guadagno, grazie a sponsorizzazioni, vendita di merchandise e contenuti digitali. Alcuni esempi significativi sono quello dei Philadelphia 76ers, celebre squadra NBA, che ha acquisito Team Dignitas, un’organizzazione professionale di e-sports, e l’NFL che è stata una delle prime leghe sportive a proporre un gioco nella “realtà virtuale”, scommettendo sulla futura adozione dei dispositivi RV.