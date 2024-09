Parte l'Europa League: la classifica unica della prima fase

L’Europa League 2024/25 cambia format e dice addio, dopo molti anni, alla fase a gironi. Infatti le 36 squadre, quattro in più rispetto al recente passato, non saranno divisi in raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno ma sono state inserite in un’unica classifica.

Graduatoria che determinerà il passaggio diretto agli ottavi (dal 1° all’8° posto) e chi dovrà invece passare dagli spareggi (dal 9° al 24° posto), chi arriverà, al contrario, dal 25° in giù dovrà dire addio alla seconda all’Europa League e sarà fuori da ogni competizione UEFA di questa stagione.

Classifica Europa League – I criteri in caso di pari punti

Saranno otto le partite che ciascuna formazione dovrà giocare e al termine dell’ottava giornata si consulterà la classifica per decretare la posizione finale di ogni squadra. Classifica che inoltre determinerà anche i bonus che ogni club incasserà come premio UEFA, seguendo questo schema:

Secondo il regolamento dell’Europa League, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della prima fase, vengono applicati i seguenti criteri, in questo ordine, per determinare la loro classifica:

Differenza reti

Maggior numero di gol segnati

Maggior numero di gol in trasferta segnati

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie esterne

Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

Differenza reti collettiva superiore degli avversari

Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

Coefficiente club più alto

Classifica Europa League – La graduatoria

Di seguito la classifica aggiornata dell’Europa League 2024/25 (tra parentesi la differenza reti) dopo le gare di oggi (prese in considerazione solo le squadre che hanno già disputato una partita):

Ajax 3 (+4) FCSB 3 (+3) Lazio 3 (+3) Tottenham 3 (+3) Galatasaray 3 (+2) Slavia Praga 3 (+2) Rangers 3 (+2) Lione 3 (+2) AZ Alkmaar 3 (+1) Bodo Glimt 3 (+1) Anderlecht 3 (+1) Braga 3 (+1) Fenerbahce 3 (+1) Viktoria Plzen 1 (0) Eintracht Francoforte 1 (0) Real Sociedad 1 (0) Hoffenheim 1 (0) Twente 1 (0) Athletic Bilbao 1 (0) Manchester United 1 (0) Nizza 1 (0) Roma 1 (0) Midtjylland 1 (0) Elfsborg 0 (-1) Porto 0 (-1) Union SG 0 (-1) Maccabi Tel Aviv 0 (-1) Ferencvaros 0 (-1) Paok 0 (-1) Malmoe 0 (-2) Olympiakos 0 (-2) Ludogorets 0 (-2) RFS 0 (-3) Dinamo Kiev 0 (-3) Qarabag 0 (-3) Besiktas 0 (-4)

[IN AGGIORNAMENTO]