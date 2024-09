Inter-Milan, ufficiale l'incasso record: è il più alto di sempre per la Serie A

Ieri sera è arrivata anche l’ufficialità. Il derby tra Inter e Milan è stata la partita più ricca di sempre in Serie A: la stracittadina milanese, alla presenza di 75.366 spettatori a San Siro, ha fatto registrare il record di incasso nella storia del campionato italiano, con un introito che ha toccato quota 7.626.430 euro, il più alto di sempre nel campionato italiano.

Classifica incassi record Serie A – Superata Inter-Juventus

Superato di un milione il primato precedente, che resisteva da cinque anni: allora, per Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, l’incasso era stato di 6,6 milioni, addirittura un milione in meno rispetto alla serata di ieri. Il podio dei botteghini si completa con un altro Inter-Juve, quello che lo scorso febbraio ha portato nelle casse nerazzurre quasi 6,3 milioni.

Nella storia dei derby in generale, invece, rimane per adesso inarrivabile la vetta dei 12,5 milioni registrati in occasione di Inter-Milan del 16 maggio 2023, ritorno della semifinale di Champions League. Tra i migliori incassi di sempre nel complesso (tutte sfide di Champions a San Siro), anche il secondo dei due derby europei del 2023 e la sfida della passata stagione tra Inter e Atletico Madrid.

Classifica incassi record Serie A – Il derby balza in testa

Questa la classifica per quanto riguarda le sfide di Serie A: