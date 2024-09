Marotta: «Il mercato deve chiudere con l'inizio del campionato»

Il Presidente e Amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Manchester City-Inter, sfida che ha fatto segnare l’esordio dei nerazzurri nella nuova Champions League e che si è chiusa con il risultato di 0-0.

Sulla finale del 2023, Marotta ha spiegato che «non l’ho più rivista. Ritengo faccia parte del passato. Abbiamo tratto i giusti insegnamenti anche da quella sconfitta. Oggi li ritroviamo come avversari in un contesto completamente diverso, giochiamo davanti al loro pubblico, giochiamo la prima partita della competizione».

Sulla formazione poi scesa in campo e sul derby di domenica, l’AD ha detto che «le partite durano ormai 95/100 minuti quindi bisogna prendere in considerazione questo elemento. Secondo: chi meglio dell’allenatore sa valutare chi mettere in campo, quindi evidentemente le sue scelte sono nate da valutazioni che toccano la sfera tecnico-tattica e fisica».

«Non dimentichiamoci che Lautaro con la Nazionale è stato molto impegnato questa settimana. Abbiamo una rosa competitiva per le partite numerose che dovremo affrontare, quindi non deve fare notizia che giochi l’uno o giochi l’altro», ha aggiunto ancora Marotta.

In chiusura, una battuta sulla chiusura del mercato entro l’inizio del campionato, questione di cui ha parlato anche il tecnico dell’Atalanta Gasperini: «Sono d’accordo. Questa è una valutazione di Gasperini cui se ne aggiungono tante altre. Il mercato deve andare di pari passo con l’inizio del campionato. Noi abbiamo già fatto le nostre rimostranze in Lega, che è sensibile a questo. Auspico che dall’anno prossimo la chiusura del mercato coincida con l’inizio del campionato. Al di là delle valutazioni degli allenatori, questo eviterebbe anche alcuni “fastidi” arrecati ai club».