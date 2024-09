Arsenal, il regalo al Premier UK: un posto all’Emirates da 10mila euro a gara

Il Primo Ministro del Regno Unito Sir Keir Starmer ha ricevuto in regalo l’utilizzo di un box aziendale all’Emirates Stadium per le partite dell’Arsenal. Il Premier, un appassionato tifoso dei Gunners, ha ricevuto questo prezioso dono dal club inglese da utilizzare per lui, la sua famiglia e le sue guardie del corpo, secondo quanto riportato da ITV News.

Starmer è già un abbonato dell’Arsenal, ma non ha potuto assistere alle partite dal suo posto in tribuna ovest a causa delle maggiori misure di sicurezza richieste dopo che è diventato Primo Ministro a luglio. I prezzi dei box all’Emirates Stadium variano tra loro, ma spesso superano le 9mila sterline a partita (oltre 10mila euro al cambio attuale).

Questa è solamente l’ultima di una lunga serie di donazioni per il Primo Ministro, che ha già suscitato polemiche nel dibattito sul “Wardrobegate”. Dati sorprendenti rivelati recentemente mostrano che Starmer ha ricevuto più regali di qualsiasi altro deputato dal 2019. L’uomo è stato ribattezzato “Sir Freebie” per aver accettato regali e biglietti per un valore di oltre 107.000 sterline dal dicembre 2019.

A proposito del suo rapporto con i Gunners, questa settimana il Primo Ministro ha dichiarato: «Sono un grande tifoso dell’Arsenal. Non posso andare nelle tribune per motivi di sicurezza. Quindi, se non accetto un dono da parte del club, non posso andare a una partita. Ma non poter più andare a vedere l’Arsenal perché non posso accettare ospitalità è davvero troppo».

Starmer ha già dichiarato migliaia di sterline in regali da parte dei club, tra cui 2.500 sterline in biglietti e hospitality dal Tottenham per una partita contro l’Arsenal.