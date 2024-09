Youth League, dove vedere Manchester City Inter tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Manchester City Inter Youth League tv streaming. Il match è in programma mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 16.00.

Dopo due sconfitte vittorie in campionato, i nerazzurri allenati da Andrea Zanchetta fanno il loro esordio assoluto nella competizione europea riservata alle formazioni Under 19. Come per la Champions League, da quest’anno la Youth League non prevede la fase a gironi, ma un’unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte giocheranno sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta saranno le prime 22. A questo punto si aggiungeranno anche i 10 club provenienti dal percorso Campioni (per l’Italia c’è il Sassuolo) e partiranno così gli ottavi di finale.

Dove vedere Manchester City Inter League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto per la prima volta l’arrivo di una squadra italiana, il Milan alla finalissima, poi persa in maniera netta contro l’Olympiacos.

La partita Manchester City-Inter non sarà trasmessa da nessuna televisione italiana in chiaro.

Per seguire l’esordio in Youth League dei nerazzurri sarà necessario essere abbonati a Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI), con la pay tv di Comcast che trasmetterà la partita su Sky Calcio 1. Inoltre, Manchester City-Inter è stata scelta da UEFA TV, la piattaforma streaming della Federcalcio europea, che trasmetterà la sfida in diretta.