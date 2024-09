Champions, come si determinano gli incroci alla fase a eliminazione diretta

La nuova Champions ha preso il via nella serata di ieri, con la classifica che inizia così a prendere forma. La Juventus ha ottenuto subito tre punti, mentre il Milan è uscito sconfitto dal big match con il Liverpool. Tra questa sera e domani, il primo turno sarà definitivamente completato, ma bisognerà attendere verosimilmente il mese di gennaio per avere un quadro più definito delle possibili qualificate.

Sarà proprio la classifica finale a determinare poi la fase a eliminazione diretta. A differenza delle scorse edizioni, infatti, gli incroci dei playoff (una novità di questa stagione) e degli ottavi di finale non saranno definiti esclusivamente sulla base dei sorteggi. Sarà la posizione nel girone unico a dire in che punto del tabellone si posizioneranno le 24 squadre che continueranno a lottare per il titolo di Campione d’Europa.

Come funzionano ottavi nuova Champions? Il sorteggio dei playoff

Dunque, per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta, con il nuovo format è previsto un solo ulteriore sorteggio (oltre a quello già effettuato per il girone), che servirà per comporre il tabellone tennistico fino alla finale. Fino allo scorso anno i sorteggi proseguivano fino ai quarti di finale (quando si formavano anche le coppie per le semifinali), mentre da questa stagione le 24 squadre rimaste in gioco conosceranno da subito il loro potenziale percorso. Si parte innanzitutto dai playoff, che coinvolgeranno le squadre classificate dal 9° al 24° posto.

«Le partite dei play-off della fase a eliminazione diretta – si legge nel regolamento della Champions – sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».

In sostanza, i club nelle migliori posizioni affrontano quelli che si sono qualificati con il punteggio più basso (9 vs 24 e 10 vs 23, oppure 9 vs 23 e 10 vs 24). Da questi confronti di andata e ritorno emergeranno le otto squadre che si uniranno alle otto già qualificate (dal 1° all’8° posto) per gli ottavi di finale del torneo.

Come funzionano ottavi nuova Champions? Gli accoppiamenti per gli ottavi

Passando quindi agli ottavi di finale, le partite «sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni disponibili negli ottavi di finale (come si vede nella tabella di seguito, a cominciare dalla coppia 1 e 2, ai lati estremi del tabellone, in modo da potersi scontrare solo in una eventuale finale, ndr) contro il rispettivo vincitore dei play-off, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».

Tornando all’esempio precedente, ipotizzando che si siano scontrate 9a e 24a nel turno valido per i playoff, la vincente di questo confronto affronterà una tra la 7a e l’8a classificata. Allo stesso modo, la vincente della sfida tra 10a e 23a nel turno valido per il playoff affronterà o la 7a o l’8a classificata, in base alla posizione di queste due squadre nel tabellone, come emergerà dal sorteggio.

Come funzionano ottavi nuova Champions? Quarti di finale e semifinali

A quel punto, gli accoppiamenti per i quarti di finale e per le semifinali saranno determinati dal tabellone tennistico già compilato con i sorteggi precedenti. Verrà solamente effettuato un sorteggio per stabilire quale squadra giocherà la partita di andata in casa, con la certezza – per esempio – che prima e seconda del girone unico si potranno ritrovare solamente in finale.