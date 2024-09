Berrettini van de Zandschulp in streaming gratis: segui la Coppa Davis in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Berrettini van de Zandschulp in streaming gratis.

Continua la Coppa Davis per l’Italia, che dopo aver battuto Brasile e Belgio per 2-1 conquistando il pass per le finali, ora se la dovrà vedere con l’Olanda per giocarsi il primo posto.

Berrettini van de Zandschulp in streaming gratis – La terza giornata dell’Italia in Coppa Davis

Matteo Berrettini, dopo aver battuto agevolmente Fonseca e Blockx, dovrà vedersela con l’olandese Botic van de Zandschulp L’Italia è stata inserita nel gruppo A dove figurano le già affrontate Brasile, Belgio e appunto l’Olanda. La sede del girone sarà Bologna, le sfide saranno ospitate dall’Unipol Arena.

Berrettini van de Zandschulp in streaming gratis – Quando si gioca la sfida

La prima sfida dell’incrocio Italia-Olanda per la Coppa Davis che mette di fronte Berrettini e van de Zandschulp e si disputerà domenica 15 settembre dalle ore 15.00.

Berrettini van de Zandschulp in streaming gratis – Come seguire il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, la tv satellitare e la piattaforma streaming seguiranno tutte le sfide del Group Stage anche degli altri gironi, sui canali Sky Sport 251 e 252 (da martedì a giovedì) e 257 e 258 (da venerdì a domenica). Nel gruppo B di Valencia saranno impegnate Spagna, Australia, Francia e Repubblica Ceca; nel gruppo C di Zuhai si sfideranno Germania, USA, Cile e Slovacchia, mentre nel gruppo D di Manchester si incroceranno Gran Bretagna, Canada, Argentina e Finlandia.

Per chi non fosse abbonato alla pay tv di Comcast c’è la possibilità di seguire la sfida in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.