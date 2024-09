Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere il doppio Vavassori Bolelli in streaming gratis.

Continua la Coppa Davis per l’Italia, che dopo aver battuto il Brasile per 2-1 (successo nei singolari con Berrettini e Arnaldi e sconfitta per il doppio Bolelli-Vavassori), ora dovrà vedersela con il Belgio. In caso di successo per 3-0 i campioni in carica degli azzurri saranno automaticamente qualificati alla fase finale di Malaga con un turno di anticipo.

Doppio Vavassori Bolelli in streaming gratis – L’esordio dell’Italia in Coppa Davis

I due tennisti italiani dovranno fronteggiare la coppia belga composta da Gille Vliegen per riscattare la sconfitta all’esordio contro il doppio brasiliano. L’Italia è stata inserita nel gruppo A dove figurano il già affrontato Brasile, l’Olanda e, appunto, il Belgio. La sede del girone sarà Bologna, le sfide saranno ospitate dall’Unipol Arena.

Doppio Vavassori Bolelli in streaming gratis – Quando si gioca la sfida

La terza e ultima sfida dell’incrocio Italia-Belgio per la Coppa Davis che mette di fronte Vavassori-Bolleli contro Gille-Vliegen si disputerà venerdì 13 settembre non prima delle ore 19.00.

Doppio Vavassori Bolelli in streaming gratis – Come seguire il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida sarà trasmessa su Su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, la tv satellitare e la piattaforma streaming seguiranno tutte le sfide del Group Stage anche degli altri gironi, sui canali Sky Sport 251 e 252 (da martedì a giovedì) e 257 e 258 (da venerdì a domenica). Nel gruppo B di Valencia saranno impegnate Spagna, Australia, Francia e Repubblica Ceca; nel gruppo C di Zuhai si sfideranno Germania, USA, Cile e Slovacchia, mentre nel gruppo D di Manchester si incroceranno Gran Bretagna, Canada, Argentina e Finlandia.

Per chi non fosse abbonato alla pay tv di Comcast c’è la possibilità di seguire la sfida in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.