Coppa Davis, l'Italia all'esordio da campione in carica: il tabellone del torneo

Dopo la storica vittoria dell’anno scorso a Malaga, ora l’Italia è pronta a scendere in campo per la 112esima edizione della Coppa Davis, il torneo mondiale tra squadre nazionali di tennis maschile. In programma dal 10 al 15 settembre, le sfide della fase a gironi del torneo vedranno gli azzurri scendere in campo per difendere il prestigioso titolo conquistato nel 2023.

La fase a gironi si disputerà in quattro diverse città: Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai. A contendersi il titolo di Campione del mondo a squadre saranno in totale 16 squadre. Il team azzurro che, detentore del titolo, si è qualificato di diritto, esordirà nel capoluogo emiliano contro il Brasile, seguito da Belgio e Olanda. Il regolamento prevede, per ogni tie, la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Le prime due squadre classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per le finali, che si giocheranno dal 19 al 24 novembre a Malaga con tabellone a eliminazione diretta.

Tabellone Coppa Davis 2024 – Le avversarie dell’Italia e i gironi del torneo

L’Italia affronterà l’Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga, poi il Brasile, dopo ben 31 anni dall’ultima volta nel 1993, e il Belgio, dopo 7 anni dall’ultimo match nel 2017, in cui gli italiani persero 3-2 nel quarti a Charleroi.

Di seguito, i quattro raggruppamenti della prima fase della Coppa Davis 2024:

Girone A (Bologna): Italia, Olanda, Belgio, Brasile

Girone B (Valencia): Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

Girone C (Zhuhai): Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile

Girone D (Manchester): Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina

Tabellone Coppa Davis 2024 – Il calendario della fase a gironi

Scoperti i quattro diversi gironi con le loro partecipanti, ecco il calendario della prima fase di questa Coppa Davis 2024:

Martedì 10 settembre

Gruppo C – Germania vs Slovacchia: ore 8 (Zhuhai) 3-0

vs Slovacchia: ore 8 (Zhuhai) 3-0 Gruppo D – Canada vs Argentina: ore 14 (Manchester) 2-1

vs Argentina: ore 14 (Manchester) 2-1 Gruppo A – Olanda vs Belgio : ore 15 (Bologna) 1-2

: ore 15 (Bologna) 1-2 Gruppo B – Australia vs Francia: ore 16 (Valencia) 2-1

Mercoledì 11 settembre

Gruppo C – Stati Uniti vs Cile: ore 5 (Zhuhai) 3-0

vs Cile: ore 5 (Zhuhai) 3-0 Gruppo D – Finlandia vs Gran Bretagna: ore 14 (Manchester)

Gruppo A – Italia vs Brasile: ore 15 (Bologna)

Gruppo B – Cechia vs Spagna: ore 16 (Valencia)

Giovedì 12 settembre

Gruppo C – Germania vs Cile: ore 5 (Zhuhai)

Gruppo D – Canada vs Finlandia: ore 14 (Manchester)

Gruppo A – Paesi Bassi vs Brasile: ore 15 (Bologna)

Gruppo B – Australia vs Cechia: ore 16 (Valencia)

Venerdì 13 settembre

Gruppo C – Stati Uniti vs Slovacchia: ore 8 (Zhuhai)

Gruppo D – Gran Bretagna vs Argentina: ore 14 (Manchester)

Gruppo A – Italia vs Belgio: ore 15 (Bologna)

Gruppo B – Francia vs Spagna: ore 16 (Valencia)

Sabato 14 settembre

Gruppo C – Germania vs Stati Uniti: ore 8 (Zhuhai)

Gruppo D – Finlandia vs Argentina: ore 14 (Manchester)

Gruppo A – Belgio vs Brasile: ore 15 (Bologna)

Gruppo B – Cechia vs Francia : ore 16 (Valencia)

Domenica 15 settembre