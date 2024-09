Arnaldi Monteiro in streaming gratis: segui la Coppa Davis in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Arnaldi Monteiro in streaming gratis.

Inizia la Coppa Davis con l’Italia, che dovrà fare a meno per la sfida d’esordio contro il Brasile sia del fresco vincitore degli US Open Jannik Sinner che del bronzo olimpico a Parigi Lorenzo Musetti, che deve difendere il titolo di campione in carica affidandosi a Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e alla coppia Vavassori-Bolelli, con il primo che ha conquistato il torneo di doppio misto agli US Open con Sara Errani.

Arnaldi Monteiro in streaming gratis – L’esordio dell’Italia in Coppa Davis

L’Italia è stata inserita nel gruppo A contro il Brasile, l’Olanda e il Belgio. La sede del girone sarà Bologna, le sfide saranno ospitate dall’Unipol Arena.

Arnaldi Monteiro in streaming gratis – Quando si gioca la sfida

La seconda sfida dell’incrocio Italia-Brasile per la Coppa Davis che mette di fronte Arnaldi e Monteiro si disputerà mercoledì 11 settembre non prima delle ore 17.00.

Arnaldi Monteiro in streaming gratis – Come seguire il match

Per chi vuole seguire il match in diretta, la sfida sarà trasmessa su Su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, la tv satellitare e la piattaforma streaming seguiranno tutte le sfide del Group Stage anche degli altri gironi, sui canali Sky Sport 251 e 252 (da martedì a giovedì) e 257 e 258 (da venerdì a domenica). Nel gruppo B di Valencia saranno impegnate Spagna, Australia, Francia e Repubblica Ceca; nel gruppo C di Zuhai si sfideranno Germania, USA, Cile e Slovacchia, mentre nel gruppo D di Manchester si incroceranno Gran Bretagna, Canada, Argentina e Finlandia.