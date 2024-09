Dove vedere Israele Italia tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Israele Italia tv streaming, seconda giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League

Prosegue così la competizione UEFA, che vede protagoniste le 54 nazionali europee, esclusa la Russia dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, che da quest’anno cambia format.

Gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano a questo impegno dopo la prestigiosa, quanto mai importante, vittoria contro la Francia in rimonta in quel di Parigi, grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori che hanno ribaltato così il sigillo lampo di Barcola dopo pochissimi secondi. Appuntamento da non sottovalutare contro la nazionale israeliana per non disperdere quanto di guadagnato con il successo sui vice campioni del Mondo. Israele, inoltre, arriva da una sconfitta per 3-1 contro il Belgio, nazionale che l’Italia affronterà a ottobre, quando ci sarà la seconda pausa per le nazionali della stagione 2024/25.

Dove vedere Israele Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Israele-Italia, match valido per la seconda giornata di Nations League, si terrà sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest, il 9 settembre 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Il match tra Israele e Italia, in programma lunedì 9 settembre alle ore 20.45, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1. Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.