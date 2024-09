Quanto vale la Nations League 2024/25: tutte le cifre del torneo UEFA

La Nations League 2024/25 prende il via con un nuovo format, ci saranno da questa edizione i quarti di finale, e vede protagoniste le 54 nazionali europee divise nelle quattro leghe.

Fra queste, ovviamente, c’è anche l’Italia di Luciano Spalletti chiamata al riscatto dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale di EURO 2024 contro la Svizzera. Non sarà un compito facile, visto che gli Azzurri sono stati inseriti in quello che può essere considerato il gruppo più difficile della Lega A con Belgio, Francia e Israele.

Ma oltre all’aspetto sportivo, visto che la Nations League può essere considerata in virtù del regolamento il primo step verso i Mondiali 2026, c’è anche l’aspetto economico e una tradizione comunque favorevole dell’Italia in questo torneo, visto che gli Azzurri sono arrivati terzi nelle ultime due edizioni.

Quanto vale Nations League 2024/25 – I premi a disposizione

La UEFA riconosce dei premi di partecipazione a tutte le federazioni, differenziandoli però in base alla lega di appartenenza. Ecco l’ammontare che ogni singola federazione riceverà dalla partecipazione alla Nations League 2024/25:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

– 2,25 milioni di euro; Lega B – 1,5 milioni;

– 1,5 milioni; Lega C – 1,1 milioni;

– 1,1 milioni; Lega D – 750mila.

A queste cifre poi possono sommarsi premi per aver concluso il rispettivo gruppo al primo posto. Premi che vengono calcolati anche qui in base alla lega di appartenenza:

Ma se, come è noto, le tre leghe inferiori giocano avendo come obiettivo massimo la promozione, la Lega A mette in palio anche un trofeo, che nell’edizione scorsa fu vinto dalla Spagna. Infatti, le prime due classificare dei quattro gruppi della lega superiore passeranno alla fase a eliminazione diretta, che da quest’anno prevede anche i quarti di finale che si disputeranno con la formula di andata e ritorno, per un totale di due partite in più rispetto alla Nations League 2022/23.

La UEFA prevede, proprio in quest’ottica, dei premi aggiuntivi per le nazionali della Lega A che si qualificano alle Finals che comprendono semifinali, finale terzo-quarto posto e finalissima. Il massimo organo del calcio europeo stabilisce l’ammontare dei premi in base al piazzamento finale:

Primo posto – 6 milioni;

– 6 milioni; Secondo – 4,5 milioni;

– 4,5 milioni; Terzo – 3,5 milioni;

– 3,5 milioni; Quarto – 2,5 milioni.

Insomma, l’Italia, come ogni altra nazionale partecipante alla Lega A, vincendo il proprio gruppo e conquistando la Nations League 2024/25 un massimo di 10,5 milioni di euro.