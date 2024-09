US Open, Sinner pronto a sfidare Medvedev: il tabellone del torneo

La stagione del grande tennis volge al termine, ma manca ancora un grande appuntamento. Ovviamente, stiamo parlando degli US Open, l’ultimo Slam (che si potrà seguire in diretta su Sky) prima delle Finals che faranno calare il sipario sul 2024 tennistico. Il grande torneo statunitense ha preso il via lunedì 26 agosto e terminerà con la finalissima dell’8 settembre.

Tabellone US Open 2024 – Gli atleti in gara

Niente da fare per Novak Djokovic, fresco vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, eliminato clamorosamente al terzo turno. Stessa sorte per l’altro finalista delle Olimpiadi di Parigi, Carlos Alcaraz. Dei primi tre del ranking ATP è rimasto quindi solamente Jannik Sinner (al centro delle cronache negli ultimi giorni per la positività al Clostebol)

Particolare attenzione anche agli altri italiani partecipanti, tra cui è rimasto però solamente Jannik Sinner. Eliminati invece Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Complessivamente, erano 10 gli italiani iscritti alla manifestazione.

Tabellone US Open 2024 – Tutti gli incroci del torneo

Di seguito, tutti gli incroci della competizione, con la parte alta e la parte bassa del tabellone: