Sinner Medvedev in streaming gratis? Guarda l’incontro in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Sinner Medvedev in streaming gratis, sfida valida per gli US Open 2024.

Jannik Sinner sfiderà oggi Daniil Medvedev nel match valido per il i quarti di finale degli US Open 2024. Si tratta del 13° incrocio diretto fra i due tennisti. Il bilancio complessivo è di 7-5 in favore del tennista russo che si è a che si è aggiudicato anche l’ultimo precedente sull’erba di Wimbledon.

Sinner Medvedev in streaming gratis? Quando e dove vedere la sfida

Sinner e Medvedev scenderanno in campo come quarto match dalle 02:30 italiane (QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA) nell’Arthur Ashe Stadium. La copertura televisiva degli US Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX, ma anche su supertennis.tv: per accedere ai contenuti è sufficiente effettuare la registrazione.