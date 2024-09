Stipendi Serie A 2024-2025: Inter al top, Juventus e Milan sul podio

Sostanzialmente stabile il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2024-2025. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,06 miliardi di euro, in linea con il totale della stagione 2023-2024.

Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto). Ad esempio, l’eventuale approdo in un club italiano di Adrien Rabiot, ex Juventus e attualmente svincolato, causerebbe un incremento nel monte ingaggi del club e, conseguentemente, sul totale del campionato.