Corsa al quinto posto Champions: il playoff della Fiorentina è già decisivo

La Fiorentina vola in Ungheria per conquistarsi il pass per la nuova edizione della Conference League (in diretta esclusiva su Sky), dando indicazioni importanti per la corsa che ha appassionato i tifosi italiani nella stagione 2023/24, quella al quinto posto per la prossima edizione della UEFA Champions League. Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format da questa stagione e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, sono stati assegnati alle due Federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club, la quinta classificata in Serie A ha avuto il diritto di entrare in Champions. Un diritto che il massimo campionato italiano proverà a conquistare anche in questa stagione.

Quinto posto Champions Serie A – Perché il playoff della Fiorentina è importante

E per farlo, sarà fondamentale che la Fiorentina superi il proprio playoff di Conference League e che raggiunga la fase a girone unico della manifestazione. I toscani scendono in campo contro gli ungheresi della Puskas Academy, dopo il 3-3 al Franchi, questa sera – giovedì 29 agosto, ore 21.00 – per la gara di ritorno.

Ma perché un successo della formazione di Palladino è così importante? Ricordiamo che i punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Se la Fiorentina uscisse anzitempo dalla Conference League, non soltanto non porterebbe più punti alla causa, ma peserebbe anche sulla divisione del punteggio totale per il numero di club italiani presenti nelle coppe, rendendo decisamente più complicata la corsa della Serie A al quinto posto utile per la Champions.

Quinto posto Champions Serie A – L’esempio della Spagna

Per fare un esempio concreto, nella passata stagione l’Osasuna (club della Liga spagnola) è stato eliminato subito ai playoff di Conference League, costringendo così la Spagna a chiudere al quinto posto nel ranking per Paesi, nonostante il Real Madrid Campione d’Europa. Se invece l’Osasuna avesse fatto un percorso simile a quello della Fiorentina, la Spagna si sarebbe giocata fino alla fine la possibilità di conquistare il posto aggiuntivo in Champions League. Motivo per cui neanche le competizioni minori devono essere sottovalutate.