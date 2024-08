Paolini Pliskova in streaming gratis? Guarda l’incontro in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Paolini Pliskova in streaming gratis, sfida valida per gli US Open 2024.

Jasmine Paolini sfiderà oggi Karolina Pliskova nel match valido per il secondo turno degli US Open 2024. Si tratta del secondo incrocio diretto fra le due tennisti. Nell’unico precedente fu la ceca a prevalere con un 2-0 agli Australian Open del 2021.

Paolini Pliskova in streaming gratis? Quando e dove vedere la sfida

Paolini Pliskova scenderanno in campo come secondo match dalle 19:00 italiane (QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA) nel Louis Armstrong Stadium. La copertura televisiva degli US Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX, ma anche su supertennis.tv: per accedere ai contenuti è sufficiente effettuare la registrazione.

Nello specifico, su Sky Sport, le sfide dello Slam americano saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno gli incontri di giornata. Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singola partita su qualunque campo si giochi.

Su Supertennis, le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno svariate possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto. Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti i match in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus.