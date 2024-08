Juve-Kalulu, ci siamo: l'impatto dell'affare sui conti di Milan e bianconeri

La Juventus ha finalmente trovato l’intesa per portare Pierre Kalulu in bianconero. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, il difensore francese si è convinto di trasferirsi agli ordini di Thiago Motta, salutando il Milan dopo tre stagioni che lo hanno visto in parte protagonista, soprattutto nell’anno che ha riportato lo Scudetto sulla sponda rossoner del Naviglio.

L’operazione – impostata ormai da qualche settimana – si è chiusa sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro e ulteriori 3 milioni che si potrebbero aggiungere come bonus. Ma come impatterà questa cessione sui conti di Juventus e Milan? E quanto potrebbe fare registrare di plusvalenza il club rossonero in caso di addio a titolo definitivo?

Quanto vale Kalulu? L’impatto dell’operazione sui conti dei rossoneri

Partendo dai dati ufficiali, il valore netto del calciatore a bilancio era pari a 725mila euro al 30 giugno 2023. Considerando il contratto in scadenza nel 2027, senza incrementi del costo storico il valore netto di Kalulu è sceso a 543mila euro al 30 giugno 2024. Ipotizzando un prestito a 3 milioni di euro, la cifra coprirebbe dunque ampiamente la quota ammortamento nel 2024/25 (pari a 181mila euro) e considerando anche l’assenza di stipendio, l’impatto dell’affare sarebbe positivo per 5,44 milioni di euro circa.

Qualora dovessero successivamente concretizzarsi le condizioni per il riscatto, il Milan farebbe inoltre registrare una corposa plusvalenza. Ipotizzando che la Juventus riscatti il calciatore al termine della stagione 2024/25, la plusvalenza per il club rossonero (considerando i 14 milioni) sarebbe pari a circa 13,64 milioni di euro.

Quanto vale Kalulu? Il costo per la Juventus

Sul fronte Juventus, il costo di Kalulu sarà invece pari a quello del prestito nella stagione 2024/25. I bianconeri metteranno sul piatto 3 milioni di euro per l’arrivo del calciatore, ai quali va sommato lo stipendio che dovrebbe ammontare a 2,4 milioni di euro netti, pari a 3,14 milioni di euro lordi (il calciatore gode dei benefici fiscali del Decreto Crescita). Se le cifre fossero confermate, Kalulu costerà alla Juventus 6,14 milioni di euro per questa sua prima stagione in bianconero.