Nuovo sponsor per la Juve: accordo con Prime, brand di Logan Paul

La Juventus ha annunciato una nuova collaborazione: quella con Prime, una nuova bevanda per l’idratazione creata dallo youtuber e pugile Logan Paul e KSI. Da oggi, quindi, Prime è la bevanda sportiva ufficiale della Juventus, unendo i mondi dello sport, dell’intrattenimento e delle soluzioni più innovative per l’idratazione.

«Come leader nell’industria delle bevande, Prime offre agli atleti e ai consumatori un’idratazione superiore. Negli ultimi due anni, Prime è diventata rapidamente sinonimo di qualità, prestazioni e nutrizione all’avanguardia. La collaborazione con la Juventus e con la sua storia di eccellenza e di impegno nel raggiungere le massime prestazioni rappresenta una pietra miliare significativa nella missione di PRIME di ridefinire l’idratazione sportiva», si legge in una nota.

Attraverso questa collaborazione, Prime supporterà i giocatori della Juventus con soluzioni di idratazione avanzate progettate per ottimizzare le loro prestazioni sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, Prime collaborerà con la Juventus per coinvolgere i fan di tutto il mondo, creando esperienze uniche e contenuti esclusivi che evidenziano la sinergia tra il calcio di alto livello e l’idratazione d’élite.

«La Juventus è estremamente orgogliosa di costruire questa collaborazione con Prime, che è un’ulteriore prova dell’attrattiva della Juventus per le giovani generazioni. Insieme, non vediamo l’ora di offrire a tutti i tifosi di calcio attivazioni e contenuti incredibili che supporteranno Prime nel rafforzamento del suo marchio a livello mondiale e nell’accesso a nuovi mercati», ha dichiarato Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus.

«Prime ha fatto tanta strada negli ultimi anni e stiamo costantemente lavorando per migliorare sempre di più con ogni partnership. Non potremmo essere più grati alla Juventus per essersi unita a noi nella nostra missione di diventare la fonte numero uno di carburante e idratazione per atleti di tutti i livelli. Non vediamo l’ora di tifare per loro per molte stagioni a venire», hanno affermato i co-fondatori di Prime, Logan Paul e KSI.