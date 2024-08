Dove vedere Cremonese Bari tv streaming: la sfida di Coppa Italia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cremonese Bari tv streaming, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

La Coppa Italia può salvare un la faccia di una stagione negativa come per la Juventus lo scorso anno o preludere alla vittoria dello scudetto come nel caso dell’Inter nel 2022 e nel 2023 e soprattutto del Napoli quattro anni fa, per lo storico campionato conquistato tre anni dopo.

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. Tra le sfide dei trentaduesimi ci sarà anche la gara tra Cremonese e Bari.

Dove vedere Cremonese Bari tv streaming, il tabellone

Nel tabellone big entreranno in gioco a dicembre negli ottavi di finale: le teste di serie sono Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e Roma. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere Cremonese Bari tv streaming, come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2024/2025 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Si comincia venerdì 9 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 12 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

In particolare, la gara tra Cremonese e Bari andrà in scena sabato 10 agosto alle 18.00 in diretta esclusiva sul Canale 20 con telecronaca di Raffaele Pappadà.