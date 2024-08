Le medaglie di legno azzurre: Italia record nei quarti posti a Parigi 2024

Giorni, settimane, mesi e anni passati ad allenarsi per realizzare l’obiettivo di ogni atleta: partecipare ad un Olimpiade, difendendo la propria patria davanti agli occhi del mondo. Arrivare in finale nella propria disciplina e, addirittura, salire sul gradino più alto del podio, un vero e proprio sogno.

Piazzamento che, a Parigi 2024, hanno centrato nuotatori come Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, oppure come la judoka Alice Bellandi o Giovanni di Gennaro nel kayak. Nella folta spedizione azzurra, però, ci sono anche atleti di grandissimo palmares che si sono dovuti “accontentare” del quarto posto, da Benedetta Pilato fino a Simona Quadarella (due volte, nei 1500 e negli 800 stile) passando da Massimo Stano nella marcia fino a Domenico Acerenza nella 10km in acque libere così come l’impresa solo sfiorata da Nadia Battocletti nei 5000m di atletica: ma sono ormai da record i piazzamenti di “legno” per gli azzurri nel corso delle Olimpiadi 2024.

Arrivare a un passo dal podio ad un Olimpiade: ecco i quarti posti dell’Italia a Parigi 2024.