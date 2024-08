Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla ginnastica all’atletica, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, venerdì 9 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 30 dopo le

gare nella capitale francese.

Il quattordicesimo giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, i protagonisti

Nel 14° giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, si disputeranno 34 finali in 16 sport diversi. Fa il suo debutto la breakdance con l’italiana Antilai Sandrini. In mattinata, delusione nella 10 km di nuoto nella Senna, dove il leggendario Gregorio Paltrinieri si è classificato nono e apparso affaticato (ma comunque non insoddisfatto), mentre Domenico Acerenza ha terminato al quarto posto, appena fuori dal podio.

Sempre al mattino, la squadra italiana di ginnastica ritmica sarà impegnata nelle qualificazioni dell’All around a squadre (con Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris), ma il focus sarà nel pomeriggio sulla finale dell’All Around individuale, con due azzurre in gara: la molto attesa Sofia Raffaeli e la veterana Milena Baldassarri, entrambe qualificatesi ieri.

Da seguire con attenzione anche l’esordio di Frank Chamizo nella lotta, le prestazioni di Carlo Tacchini nel canottaggio, che dopo l’argento nel C2, tenterà l’impresa in solitaria nel C1, e i sogni di gloria di Catalin Tecuceanu e Nadia Battocletti. Infine, la squadra maschile italiana di pallavolo affronterà gli Stati Uniti per la medaglia di bronzo.

