A che ora finale 4x100 Olimpiadi Parigi: oggi la sfida per la medaglie

A che ora finale 4×100? Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia sogna di centrare uno storico bis olimpico nell’atletica. Gli azzurri infatti scenderanno in pista oggi allo Stade De France per la finale della staffetta 4×100 con il sogno di ripetere l’impresa di Tokyo 2020, quando tornarono a casa con l’oro.

Gli azzurri, ripescati dopo il quinto posto nella semifinale (con il quinto miglior tempo), saranno in corsia 2: insieme a loro scenderanno in pista Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Sud Africa, Cina e Canada.

A che ora finale 4×100, il quartetto italiano

La FIDAL non ha ancora confermato ufficialmente la composizione dei quartetto azzurro che sarà protagonista in finale, ma si dovrebbe andare verso la conferma di quello visto nelle batterie con Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu. Rispetto a Tokyo, quindi, per la squadra maschile ci sarà Matteo Melluzzo a sostituire Lorenzo Patta: rispetto alla squadra argento agli ultimi Mondiali nel 2023, Fausto Desalu sostituirà Roberto Rigali, con Melluzzo sempre a sostituire Patta.

A che ora finale 4×100, l’orario della gara

Il quartetto azzurro scenderà quindi di nuovo in pista oggi, venerdì 9 agosto, nella finale della 4×100 prevista per le ore 19.47.

Dove vedere 4×100, la diretta

Per le gare del torneo olimpico non è sempre prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport si aprono sempre finestre dedicate in particolare agli italiani e considerando la portata dell’evento ci sarà la trasmissione su Rai 2). Ma gli appassionati di atletica potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).