Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dalla pallavolo all’atletica, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, giovedì 8 agosto, si continuano ad assegnare le medaglie, con l’Italia arrivata a quota 27 dopo le prime gare nella capitale francese.

Il tredicesimo giorno dei giochi è caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Olimpiadi italiani in gara oggi, i protagonisti

È il giorno delle staffette 4×100 a Parigi, con la squadra maschile italiana che difende il titolo olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo. Jacobs e i suoi compagni parteciperanno alle qualificazioni, così come la squadra femminile della 4×100. In ambito atletico, oggi è anche il giorno della finale di Larissa Iapichino nel salto in lungo, dove cercherà di vincere una medaglia. Dopo il rinvio dovuto alla mancanza di vento, oggi sarà il turno della coppia Tita-Banti nella Medal Race del Nacra 17 per l’oro-bis. Al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, i riflettori saranno puntati su Elia Viviani nell’omnium.

Sofia Raffaeli e Milena Baldassari saranno impegnate nella ginnastica artistica e, infine, Matteo Zurloni cercherà di ottenere una medaglia nell’arrampicata sportiva categoria speed. Oltre alle gare individuali, oggi è anche il giorno dell’Italvolley guidata da Julio Velasco: dopo aver superato il tabù dei quarti di finale, le azzurre sfideranno la Turchia in semifinale. Una vittoria garantirebbe una storica medaglia.

