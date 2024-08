Dove vedere Inter Al Ittihad tv streaming? Guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Al Ittihad in tv streaming, quinta amichevole stagionale dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Continua il giro di amichevoli dell’Inter, a oltre due mesi di distanza dalla conquista matematica del 20° scudetto, i nerazzurri scendono in campo per il quarto impegno non ufficiale della stagione 2024/25, che li vedrà impegnati su più fronti, compreso il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti durante l’estate.

L’Inter, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Genova contro i rossoblù, giocherà contro i sauditi dell’Al Ittihad, allenati dall’ex difensore nerazzurro Laurent Blanc. Inzaghi dovrà fare a mano in queste settimane di Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski, fermati da infortuni muscolari, mentre non dovrebbe essere della gara nemmeno il capitano interista Lautaro Martinez, che ha ripreso solo ieri gli allenamenti dopo le vacanze.

Dove vedere Inter Al Ittihad tv streaming? Quando si gioca

Inter-Al Ittihad, match amichevole si terrà allo stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza mercoledì 7 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro che è stato fissato per le ore 20.30.

Dove vedere Inter Al Ittihad tv streaming? Come seguire la sfida

Per la quinta amichevole stagionale dei nerazzurri campioni d’Italia in carica (nella passata stagione hanno conquistato il ventesimo scudetto della loro storia, conquistando la matematica certezza nel derby contro il Milan) non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro. Ma i tifosi nerazzurri potranno assistere in diretta alla sfida in diretta streaming. Infatti, Inter-Al Ittihad sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).