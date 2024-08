Dove vedere Italia Giappone pallavolo Olimpiadi tv streaming? Segui il match in diretta

La 33esima edizione delle Olimpiadi entra nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. Tra le altre gare, prosegue il cammino della Nazionale maschile italiana nel torneo di pallavolo.

Dove vedere Italia Giappone pallavolo olimpiadi – Il calendario

Il torneo della pallavolo maschile è già iniziato sabato 27 luglio ed è ora pronto ad affrontare la terza giornata della fase a gironi, dopo aver vinto le prime due sfide dei Giochi. Le 12 nazionali partecipanti si daranno battaglia per cercare di portare a casa una medaglia olimpica, con il grande obiettivo ovviamente che sia quella d’oro. Fra queste c’è anche l’Italia del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

Dove vedere Italia Giappone pallavolo olimpiadi – La sfida in diretta

La sfida per i quarti di finale del torneo maschile a Parigi 2024 fra l’Italia e il Giappone, con in palio un posto in semifinale, andrà in scena il 5 agosto, a partire dalle ore 13.00: la vincitrice troverà nel penultimo atto la vincente della gara tra Francia e Germania.

Per le gare del torneo olimpico non è prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport potrebbero aprirsi finestre dedicate in particolare agli italiani). Ma gli appassionati di pallavolo potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).