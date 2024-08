Juventus Brest in streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juventus Brest in streaming gratis, seconda amichevole stagionale dei bianconeri di Thiago Motta.

Continua il giro di amichevoli della Juve, con i bianconeri che, dopo aver concluso la parte di ritiro in Germania, è tornata in Italia per terminare il lavoro pre-stagionale. Intanto continua il lavoro sul mercato del direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che proprio in queste ore è alla ricerca di risorse importanti da reinvestire in nuovi acquisti con le cessioni di Soulé alla Roma e di Huijsen al Bournemouth.

La Juve, che esordirà ufficialmente il 19 agosto all’Allianz Stadium quando arriverà il neopromosso Como di Cesc Fabregas, affronterà così il primo impegno in questa estate di preparazione verso la stagione 2024/25, che vede i bianconeri tornare in Europa dalla porta principale chiamata Champions League.

Juventus Brest in streaming gratis? Quando si gioca

Juventus-Brest, match amichevole, si terrà alla stadio Adriatico di Pescara, il 3 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.

Juventus Brest in streaming gratis? Le info sulla sfida

Per la seconda amichevole stagionale dei giallorossi non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi bianconeri potranno assistere in diretta la sfida della formazione di Thiago Motta, che segna l’esordio sulla panchina della Vecchia Signora per l’ex tecnico del Bologna in diretta streaming. Infatti, Juventus-Brest sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).