Dove vedere Venezia Zwolle tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Udinese Zwolle tv streaming, ultima amichevole stagionale degli uomini di Eusebio Di Francesco.

Si conclude così il giro di amichevoli del Venezia, che per questa stagione si affiderà alla guida dalla panchina dell’ex Verona, Di Francesco. La sfida contro gli olandesi, segue la vittoria contro un’altra formazione dell’Eredivisie come l’Utrecht.

Il Venezia è quindi quasi pronta ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione 2024/25. Ad aspettarla ci sarà il primo turno della Coppa Italia, che lo vedrà impegnato in casa del Venezia. Invece, per la Serie A i lagunari dovranno vedersela con la trasferta in casa della Lazio, che anche lei si è affidata a una nuova guida tecnica, a quel Marco Baroni che da Verona ci è passato.

Dove vedere Udinese Zwolle tv streaming? Quando si gioca

Udinese-Zwolle, match amichevole, si terrà al MAC³PARK Stadion di Zwolle (Olanda) il 4 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30.

Dove vedere Udinese Zwolle tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’ultima amichevole prestagionale dei veneziani, non è prevista una trasmissione in diretta tv, né in streaming. Si attendono ufficialità da parte dei due club qualora fossero disponibili sui siti ufficiali o sui rispettivi canali social gli highlights di questa sfida.