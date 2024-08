Dove vedere Musetti Auger-Aliassime tv streaming: la sfida per il bronzo in diretta

La 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. Tra le altre gare, particolare interesse sarà legato al torneo di tennis, che vedrà protagonisti tanti campioni anche tra gli italiani.

Dove vedere Musetti Auger-Aliassime streaming – Il calendario

Il torneo maschile olimpico si avvia al termine dopo l’inizio nella giornata di sabato 27 luglio. Il secondo turno è andato in scena 30 luglio, seguito subito dal terzo, mentre quarti di finale si sono giocati il 31 luglio. Le semifinali invece hanno aperto il mese di agosto. Ed eccoci arrivati quindi ai match che assegneranno una medaglia, si parte con la finale 3°-4° posto di venerdì 2 agosto, mentre 24 ore dopo si assegnerà l’oro olimpico.

Dove vedere Musetti Auger-Aliassime streaming – La sfida in diretta

La semifinale tra Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime andrà in scena sabato 3 agosto, non prima delle 17.00. Per le gare del torneo olimpico non è sempre prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport si apriranno finestre dedicate in particolare agli italiani).

Ma gli appassionati di tennis potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).