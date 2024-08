Dove vedere Fiorentina Montpellier tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Fiorentina Montpellier in streaming gratis, un’altra amichevole estiva dei viola di Raffaele Palladino.

Continua il giro delle amichevoli della Fiorentina, che dopo la parentesi inglese con tre amichevoli, ora torna al Viola Park per completare la propria preparazione in vista della stagione 2024/25.

Fiorentina, che ha accolto nei giorni scorsi l’ultimo acquisto messo a segno dal club, Andrea Colpani, proveniente dal Monza per 18 milioni di euro, bonus compresi, con la formula del prestito onereso con obbligo di riscatto. È comunque molto improbabile che Palladino lo getti subito nella mischia, anche se potrebbe concedergli qualche minuto nel finale. Importanti novità sul piano mercato potrebbero arrivare nei prossimi giorni, con la società toscana che sta guardando con grande interesse fra le fila della Juventus, che conta di sfoltire la rosa e dopo la cessione di Kean, a Firenze si parla anche di un possibile approdo da parte di McKennie e Rugani.

Dove vedere Fiorentina Montpellier tv streaming? Quando si gioca

Fiorentina-Montpellier, match amichevole, si terrà al Viola Park, il 4 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

Dove vedere Fiorentina Montpellier tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole della Fiorentina contro i francesi non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi rossoneri potranno assistere in diretta alla prima amichevole stagionale della formazione di Fonseca, che inizierà così la sua prima stagione sulla panchina della squadra, in diretta streaming. Infatti, Fiorentina-Montpellier sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).