A che ora corre Jacobs: l'esordio del campione olimpico in carica tv streaming

La 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. E questa settimana inizia l’atletica, con diversi atleti italiani in gara con molte possibilità di conquistare medaglie.

A che ora corre Jacobs Olimpiadi tv streaming – Gli appuntamenti con il campione olimpico in carica

È arrivato il momento di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il campione olimpico uscente dei 100 metri è pronto a fare il suo esordio. Dopo il sorprendente oro conquistato a Tokyo, il 29enne azzurro cercherà di stupire ancora in questi Giochi ma il primo obiettivo intanto è quello di superare le qualificazioni e staccare il pass per le semifinali.

Il campione olimpico uscente Marcell Jacobs fa il suo esordio ai Giochi di Parigi 2024 sabato 3 agosto sulla pista dello ‘Stade de France’, nelle batterie dei 100 metri (ore 11:55). La composizione della batteria sarà nota soltanto nel corso della mattinata, dopo il turno preliminare dei 100 in programma (ore 10.35). Al via anche Chituru Ali, l’altro sprinter azzurro che quest’anno è sceso sotto i 10 secondi (9.96 a Turku nel giorno del 9.92 di Jacobs) ed è salito sul podio agli Europei di Roma conquistando la medaglia d’argento, sempre alle spalle di Marcell.

A che ora corre Jacobs Olimpiadi tv streaming – Come seguire le qualificazioni

Il sistema prevede la Q maiuscola (qualificazione diretta alla semifinale) per i migliori tre di ognuna delle otto batterie, più tre tempi di ripescaggio. Semifinali e finale sono in programma nella giornata successiva, quella di domenica 4 agosto, rispettivamente alle ore 20:05 e alle ore 21:50.

Per le gare del torneo olimpico non è sempre prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport si apriranno finestre dedicate in particolare agli italiani). Ma gli appassionati di tennis potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).