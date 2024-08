Dove vedere Monza Sassuolo tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Monza Sassuolo tv streaming, quarta amichevole stagionale dei brianzoli di Alessandro Nesta.

Continua il giro di amichevoli del Monza, che per questa stagione si affiderà alla guida dalla panchina dell’ex tecnico della Reggiana dopo la sfida inaugurale persa contro il Palermo per il gol decisivo di Di Francesco e la doppia contro l’Alcione e Vis Pesaro, i biancorossi si trovano di fronte il Sassuolo, formazione retrocessa in Serie B nell’ultima stagione.

Il Monza, che esordirà ufficialmente a metà agosto a Empoli contro i toscani, scenderà in campo contro la formazione militante emiliana, che decreterà la fine delle amichevoli prima dell’esordio in Coppa Italia il Sudtirol del 9 agosto, che avverrà prima del trofeo Berlusconi a San Siro contro il Milan.

Dove vedere Monza Sassuolo tv streaming? Quando si gioca

Monza-Sassuolo, match amichevole, si terrà al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza il 3 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00. Un’occasione per Nesta di valutare la rosa attualmente a disposizione e per Adriano Galliani di definire su quali tasselli è necessario un investimento in sede di mercato.

Dove vedere Monza Sassuolo tv streaming? Le info sulla sfida

Per la quarta amichevole prestagionale dei brianzoli, al contrario delle ultime due giocate, è prevista la diretta televisiva e anche in chiaro. Infatti, Monza-Sassuolo sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). E poi sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, grazie al servizio messo a disposizione dalla tv di Criscitiello sia sul sito ufficiale che sull’app.